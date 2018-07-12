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Вида пояснил мотив записи видео с фразой "Слава Украине!"

Вчера, 23:33

Футболист в очередной раз извинился перед россиянами.

Вида
Вида выразил благодарность украинцам Reuters
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида рассказал, почему решил записать резонансное видео со словами "Слава Украине!" после победы над командой России в полуфинале ЧМ-2018.

"Я отыграл пять лет в Украине и хочу еще раз выразить благодарность этим людям. Они всегда поддерживают меня. Но многие забывают, что некоторые вещи иногда неверно толкуются. Я признаю свою ошибку. Еще раз хочу извиниться перед всем русским народом", - сказал Вида в интервью Sport24.

Хорват добавил, что больше не будет записывать никаких видео, даже в случае победы своей команды в финале ЧМ-2018 над Францией.

Как ранее сообщалось, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.

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Теги:  
Домагой Вида, Слава Украине, видео
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