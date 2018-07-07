Россия - Хорватия - 2:2, по пенальти - 3:4. Хорваты в полуфинале ЧМ-2018. Фото, видео голов

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России сыграла в Сочи с Хорватией.

В историческом матче россияне уступили соперникам со счетом 3:4.

Голы:

1:0 – 31 Черышев, 1:1 – 39 Крамарич, 1:2 – 100 Вида, 2:2 – 115 Фернандес.

Россия – Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин (Дзагоев, 102), Самедов (Ерохин, 54), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 74), Врсалько (Чорлука, 97), Вида, Перишич (Брозович, 63), Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич.

Серия пенальти:

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Предупреждения:

Ловрен (35), Стринич (38), Вида (102), Газинский (109), Пиварич (114).

Победитель матча в "Лужниках" встретится с Англией, которая обыграла Швецию в четвертьфинале.