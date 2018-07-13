Вида пояснил мотив записи видео с фразой "Слава Украине!"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида рассказал, почему решил записать резонансное видео со словами "Слава Украине!" после победы над командой России в полуфинале ЧМ-2018.

"Я отыграл пять лет в Украине и хочу еще раз выразить благодарность этим людям. Они всегда поддерживают меня. Но многие забывают, что некоторые вещи иногда неверно толкуются. Я признаю свою ошибку. Еще раз хочу извиниться перед всем русским народом", - сказал Вида в интервью Sport24.

Хорват добавил, что больше не будет записывать никаких видео, даже в случае победы своей команды в финале ЧМ-2018 над Францией.

Как ранее сообщалось, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.