WWFC 8: чемпионские титулы остаются в Украине

В финальном поединке турнира украинец Сергей Гузев завоевал титул чемпиона мира по версии WWFC в весовой категории до 84 кг

Сергей Гузев завоевал титул чемпиона мира WWFC-World Warriors Fighting Championship

Вчера, 27 сентября, в киевском Дворце спорта отгремел грандиозный, организованный беспрекословным лидером украинских ММА всемирной лигой World Warriors Fighting Championship. 11 пар бойцов подарили зрителям увлекательное 5-часовое адреналиновое путешествие, в котором присутствовали все неотъемлемые составляющие настоящего праздника боевых искусств: болевые и удушающие, нокдауны и нокауты, кровь и слёзы, горечь поражения и радость триумфа.

Выступающий за Люксембург Хасан Асхабов отстоял принадлежащий ему чемпионский пояс в весовой категории до 66 кг в бою с сербом Драганом Пешичем. Последний сходу принялся агрессивно бросаться на чемпиона с ударами, но спокойный и сосредоточенный Хасан полностью контролировал ситуацию и выверено пробивал встречные удары. В одном из эпизодов Пешич неудачно попытался пройти в ноги, не сумев повалить Асхабова, но при этом сам распластался внизу. Хасан провёл несколько ударов в голову серба, и тот капитулировал, всем своим видом показывая отсутствие желание продолжать схватку.

Хасан Асхабов отстоял принадлежащий ему чемпионский пояс WWFC-World Warriors Fighting Championship

В финальном поединке турнира украинецзавоевал титул чемпиона мира по версии WWFC в весовой категории до 84 кг, быстро расправившись с бразильцем Леандро Биспо. Этот бой также завершился уже в первом раунде: Сергею удалось перевести соперника в партер и занять там доминирующую позицию, из которой он принялся атаковать бразильца кулаками и локтями. Биспо никак не удавалось покинуть опасную зону, и в итоге Гузев вынудил его отдать спину, после чего провёл классический удушающий приём, и Леандро постучал в знак сдачи.

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг

Сергей Гузев (17-3; Украина) — SBM 1 (удушающий приём) — Леандро Биспо (7-4; Бразилия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг

Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) — ТКО 1 (технический нокаут) — Драган Пешич (13-8; Сербия)

Остальные результаты поединков WWFC 8:

Расим Мамедов (5-1; Украина) — MD 3 (по очкам большинством голосов судей) — Сержиу Соуза (15-15; Бразилия)

Андрей Красников (12-3; Украина) — MD 3 (по очкам большинством голосов судей) — Джонни Фраши (19-11; Франция)

Фарес Зиам (6-2; Франция) — ТКО 1 (технический нокаут) — Алексей Валивахин (11-7; Украина)

Янис Геммури (5-1; Франция) — SBM 1 (удушающий приём) — Умар-Али Акматов (1-0; Кыргызстан)

Евгений Завгородний (5-1; Украина) — SBM 2 (болевой приём на руку) — Эрлан Джумабаев (1-0; Кыргызстан)

Михаил Котруцэ (6-1; Молдова) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Владимир Стрельченко (1-0; Украина)

Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина) — ТКО 2 (технический нокаут) — Алексей Заяц (4-0; Украина)

Артём Гордиенко (4-2; Украина) — ТКО 2 (технический нокаут) — Артём Таньшин (8-7; Украина)

Ева Дурте (1-0; Франция) — SBM 3 (болевой приём на руку) — Айгюль Кызы Абдувахид (Кыргызстан)