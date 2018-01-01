Япония — Украина. Анонс товарищеского матча сборных

Главный тренер японской команды Вахид Халилходжич вызвал на матч с Украиной узнаваемые личности.

Сборная Украины сыграет с командой Японии Reuters

Во вторник, 27 марта, в бельгийском Льеже сборная Украины в товарищеском матче сыграет против сборной Японии.

Главный тренер японской команды Вахид Халилходжич вызвал на матчи с Мали и с Украиной узнаваемые личности, такие, как Юто Нагамото, Кейсуке Хонда, Юя Осако, голкипер-ветеран Эйдзи Кавасима, пишет sport.ua.

С малийцами представители Страны восходящего солнца сыграли вничью 1:1, "отскочив" на 95-й минуте за считанные мгновения до финального свистка. Наверняка и боснийский тренер сборной Японии не удовлетворен результатом, и здесь он с Андреем Шевченко в одинаковой ситуации.



Перед Андреем Шевченко вновь дилемма. Нужно, как он обещал накануне этих двух спаррингов, "отрабатывать взаимосвязи". Это с одной стороны. С другой — нужно дать хотя бы какое-то игровое время максимальному количеству футболистов, иначе для чего их вызывали.



Каким бы оно ни было, каждый, кто выйдет на поле льежского стадиона, покажет не абстрактный "уровень", а просто сыграет так, как он готов в этот конкретный день. По итогу же матча с Японией лучше все-таки потом сделать акцент на том, что у кого из ребят получилось хорошо. Если вспомнить игру с аравийцами, можно поздравить с достойным дебютом Андрея Лунина. Не утратил своё голевое чутье Артем Кравец. Пусть и не забил, но за короткое время успел накалить обстановку в штрафной соперника Артем Беседин. Что-то обязательно интересное будет и в игре с Японией.



Короткие встречи — долгие расставания. Вот и со сборной Украины, встретившись на два матча, расстаемся на длительное время. Известно точно, что в Лиге наций первый матч 6 сентября — с Чехий. Это еще очень далеко.

Ориентировочный состав сборной Украины: Пятов, Ордец, Соболь, Ракицкий, Бутко, Буяльский, Коноплянка, Зинченко, Степаненко, Марлос, Беседин

Начало матча в 15.20. Трансляция состоится на телеканале "Украина".

Напомним, 23 марта, в Испании сборная Украины сыграла товарищеский матч с финалистом ЧМ-2018 — сборной Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 1:1.