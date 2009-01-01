Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: все результаты

Киевское "Динамо" сыграет с "Александрией", а донецкий "Шахтер" сразится с луганской "Зарей".
В жеребьевке приняли участие 16 команд: 10 победителей третьего предыдущего этапа, к которым присоединились 6 команд Премьер-лиги, сообщается на сайте ФФУ.
Своих соперников во время процедуры в столичном Доме футбола узнали главные претенденты на победу в турнире: киевское "Динамо" сыграет с "Александрией", а донецкий "Шахтер" сразится с луганской "Зарей".
Полностью пары 1/8 финала выглядят так:
"Днепр-1" (Днепр) — "Черноморец" (Одесса)
"Арсенал" (Киев) — "Верес" (Ровно)
"Александрия" — "Динамо" (Киев)
"Львов" — "Сталь" (Каменское)
"Таврия" (Симферополь) — "Мариуполь"
"Ворскла" (Полтава) — "Олимпик" (Донецк)
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Десна" (Чернигов)
"Заря" (Луганск) — "Шахтер" (Донецк)
Базовым днем проведения матчей 1/8 финала является 25 октября.
Напомним, накануне донецкий "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.