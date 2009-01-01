Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: все результаты

Киевское "Динамо" сыграет с "Александрией", а донецкий "Шахтер" сразится с луганской "Зарей".

Сегодня, 27 сентября, в штаб-квартире Федерации футбола Украины состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша национального кубка сезона 2017 — 2018 года.

В жеребьевке приняли участие 16 команд: 10 победителей третьего предыдущего этапа, к которым присоединились 6 команд Премьер-лиги, сообщается на сайте ФФУ.

Своих соперников во время процедуры в столичном Доме футбола узнали главные претенденты на победу в турнире: киевское "Динамо" сыграет с "Александрией", а донецкий "Шахтер" сразится с луганской "Зарей".

Полностью пары 1/8 финала выглядят так:

"Днепр-1" (Днепр) — "Черноморец" (Одесса)

"Арсенал" (Киев) — "Верес" (Ровно)

"Александрия" — "Динамо" (Киев)

"Львов" — "Сталь" (Каменское)

"Таврия" (Симферополь) — "Мариуполь"

"Ворскла" (Полтава) — "Олимпик" (Донецк)

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Десна" (Чернигов)

"Заря" (Луганск) — "Шахтер" (Донецк)

Базовым днем проведения матчей 1/8 финала является 25 октября.

Напомним, накануне донецкий "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.