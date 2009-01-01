"Август собирает чемоданы". Синоптик раскрыла, какая погода в Киеве ожидается завтра

В Украине будет немного лета, немного осени, отметила Диденко.

Киев, иллюстрация facebook/Mick Pidvezianiy

В четверг, 31 августа, в Киеве не ожидаются осадки,может достигнуть 20 градусов со знаком плюс.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она подчеркнула, что "август собирает чемоданы".

"Завтра немного лета, немного осени… В Киеве 31 августа без осадков, до +19 +20 градусов. Первого сентября все почти так же", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.