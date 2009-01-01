Без осадков, местами — заморозки. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет на выходных

Днем в столице температура воздуха может прогреться до 14 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Киев, иллюстрация facebook/Mick Pidvezianiy

Синоптикспрогнозировала, что в субботу и воскресенье — 30 сентября-1 октября — в Киеве не будет осадков, местами возможны заморозки.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что дождь в столице ожидается 4 октября.

"В Киеве выходные — без осадков, с солнцем, ночью +2 +5, местами заморозки 0-2 градуса, днем +12 +14 градусов", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше об инцидентах можно здесь.