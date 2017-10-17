Центр Киева в осаде. Силовики оцепили правительственный квартал, опубликованы фото

Еще с ночи центральные улицы Киева оцепили усиленные наряды правоохранителей.

Об этом народный депутат Украины Мустафа Найем (БПП) сообщил на своей странице в Facebook.

"Доброго утра. Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции", — написал нардеп.

Правительственный квартал в осаде. Еще с ночи центральные улицы Киева оцепили усиленные наряды правоохранителей, сообщает ТСН.

Протестующих возле Верховной Рады еще нет, однако возле парламента уже есть полиция и нацгвардейцы. Также здесь присутствуют кинологи, которые будут смотреть за тем, чтобы в правительственный квартал не пронесли взрывчатку. Силовики поставили рамки-металлоискатели.

Сами митингующие стартуют с Европейской площади в 9:30, хотя пленарное заседание парламента запланировано на 13:00. Протестующие требуют масштабной политической реформы — создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового избирательного закона. Собираются стоять, пока их требования не услышат нардепы.

"С утра в центре столицы усилены меры безопасности. Возле самой ВР около 500 человек Нацгвардии, также работает полиция. В центре частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к ул. Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили. Вокруг ВР также стоят металлические рамки, людей проверяют на наличие оружия и опасных веществ", — сообщает "112 Украина".

По словам начальника управления столичной Нацполиции Андрея Крищенко, по разным оценкам, планируется, что на протесты под ВР соберутся до 10 тыс. людей.

"К нам поступило несколько заявок на проведение акций под ВР, заявки о достаточно большом количестве людей, по разным оценкам, планируется до 10 тыс. людей под ВР. Кроме этого, дополнительные перекрытия движения в связи с официальным визитом президента Мальты. В настоящее время 3,5 тыс. правоохранителей, это и военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют общественный порядок в центре города. При осложнении оперативной обстановки могут быть задействованы дополнительные силы", — сообщили в полиции.

Также Крищенко отметил, что на данный момент (8:14) беспорядков и провокаций в правительственном квартале нет.

"Беспорядков и провокаций нет. Нами установлены рамки металлоискателей, детекторов для обеспечения безопасности граждан, которые будут. И количество металлоискателей, рамок дает возможность нам за 2,5-3 часа на футбольных матчах проверят 50-55 тыс. болельщиков, поэтому они не навредят гражданам мирно пройти. А все спекуляции прорваться через рамки, я считаю, будут сознательной провокацией под лозунгами, что полиция ограничивает мирное собрание", — добавил Крищенко.

Как известно, в КГГА предупредили, что в правительственном квартале с утра, 17 октября, будет ограничено движение. По центральным улицам не будут пускать даже общественный транспорт, автобусы временно будут курсировать в объезд. Уже сейчас в центре начались автомобильные пробки.

Ранее сообщалось, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и его сторонники намерены протестовать в Киеве 17 октября.

О своем участии в предстоящей акции заявили несколько политических сил и общественных организаций. Это — политические партии: "Рух Нових сил" Михеила Саакашвили, ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Общественное движение "Хвыля" Виктора Чумака, партия "Альтернатива" Егора Фирсова, партия "Демократичний альянс" (Василий Гацько и Виктория Пташник), "Самопоміч" Андрея Садового, "Національный корпус" Андрея Билецкого и партия "5.10" Геннадия Балашова.

Основных требований три: новые правила выборов в Раду, которые включают в себя пропорциональную систему с открытыми списками, отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда.

фото: ТСН; facebook/Мустафа Найем; apostrophe.com