Два налета за вечер. В Киеве мужчина, угрожая гранатой, ограбил пункты быстрых кредитов

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1 / 5 В Киеве мужчина ограбил два пункта быстрых кредитов (kyiv.npu.gov.ua)

В первом случае злоумышленник вынес более 15 тыс. гривен, в другом — около 40 тыс. гривен.

В Киеве мужчина ограбил два пункта быстрых кредитов kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина, угрожая гранатой, ограбил два пункта выдачи быстрых кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Сообщается, что в Деснянское управление полиции поступило сообщение, что в помещении двух учреждений по выдаче быстрых кредитов мужчина, угрожая персоналу предметом, похожим на гранату, забрал наличные из кассы. В первом случае злоумышленник вынес более 15 тыс. гривен, в другом — около 40 тыс. гривен.

Правоохранители опросили специалистов по обслуживанию клиентов, которые в момент преступления были на рабочих местах, пообщались со свидетелями и очевидцами.

Собранные материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас нападающего разыскивают правоохранители.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, рост примерно 185 см в возрасте 35-ти лет, среднего телосложения, был одет в темную куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку, на лице были солнцезащитные очки, в руках — пакет черного цвета.

Всех, кому что-то известно о личности или местонахождении подозреваемого, просят обращаться в Деснянское управление полиции, или звонить по телефонам: (063) 897-87-46, (068) 885-72-01, или 102.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные в масках отобрали у мужчины более миллиона.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.