Эколог о киевской дамбе: Когда ее прорвет, уже будет поздно

Дамба в Вышгороде нуждается в полноценном мониторинге.

Борейко обеспокоен состоянием киевской дамбы Главред

Украинская власть игнорируют опасность, которую несет киевская дамба, заявил директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко во время чата на Главреде.

"Я уже давал много интервью по этому вопросу, но воз и ныне там. Из правительства Украины и киевских властей вопрос безопасности дамбы никого не волнует. Когда дамбу прорвет, уже будет поздно", - отметил эколог.

Он добавил, что американцы еще с 30-х годов прошлого столетия снимают старые дамбы и выпускают "на волю" реки. "Мы пока, видно, до этого еще не доросли. Ждем "жареного петуха", - сказал Борейко.

Ранее Борейко заявлял, что в случае прорыва дамбы в Вышгороде Левый берег затопит через 20 минут.

"Я неоднократно говорил, что возможны варианты, когда ее прорвет: в результате теракта, падения метеорита, землетрясения или падения самолета. А лет 50 спустя она сама может рассыпаться из-за старости. Я никогда не говорил, что она может под воздействием воды прийти в полную негодность завтра или послезавтра. Я говорил только о том, что уже сейчас на дамбе должна быть создана полноценная система мониторинга состояния дамбы, которой до сих пор не существует", - отметил Борейко.