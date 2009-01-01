Издевались и требовали 100 тысяч долларов. На Киевщине поймали бандитов, похитивших женщину-врача

Похитители держали несчастную женщину в подвале.

На Киевщине поймали бандитов, похитивших женщину Facebook Вячеслава Аброскина

Киевской области полицейские задержали похитителей 62-летней женщины-врача, жительницы Боярки, которую бандиты похитили неделю назад, 1 ноября.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Отмечается, что женщину похитили вместе с ее автомобилем. Позже он был найден в Киеве.

Восемь дней похитители держали несчастную женщину в плену, издевались над ней и ждали, чтобы родственники заплатили выкуп в размере 100 тысяч долларов. Семь из этих страшных дней пожилая женщина провела в подвале гаража, рассказал он.

В ходе спецоперации сегодня женщина была освобождена, а похитители — задержаны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье задержали 12 похитителей человека.

Фото: Фейсбук В.Аброськина.