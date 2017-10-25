В Запорожье задержали 12 похитителей человека

В Запорожье задержали группу из 12 похитителей, которые захватили и удерживали в плену человека.

Об этом сообщил начальник управления Национальной полиции в области Олег Золотоноша в Facebook.

По его словам, трое в масках похитили человека — затолкали его в багажник автомобиля и увезли. Когда об этом стало известно полиции, по городу был введен план "перехват".

Согласно сообщению, сотрудники Шевченковского райотдела полиции "вычислили злоумышленников и, не дожидаясь подмоги коллег, вшестером обезвредили группу из 12 человек и освободили похищенного".

Сейчас на месте захвата работает следственно-оперативная группа.

Других подробностей начальник областной Нацполиции не сообщил.

Напомним, в Киеве злоумышленники избили и похитили мужчину.