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Мед, цветы и мак. Как в Киеве отметили Маковея, опубликованы фото

Сегодня, 15:11
Первый Спас,Медовый Спас,Маковея,Киев,Михайловский Златоверхий монастырь < >
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1 / 10 В Медовый Спас в Киеве люди пришли в храм (УНИАН)

У Михайловского Златоверхого монастыря священники окропили людей и то, что они принесли с собой, освященной водой.

Первый Спас,Медовый Спас,Маковея,Киев,Михайловский Златоверхий монастырь
В Медовый Спас в Киеве люди пришли в храм УНИАН
В понедельник, 14 августа, православные и греко-католики отмечают праздник Вынесения честных древ Креста Господня, в народе его называют Первым Спасом (Медовый Спас, Маковея), в этот день в храмах освящают воду, мед, цветы и мак в знак благодарности Богу за новый урожай.

У киевского Михайловского Златоверхого монастыря и в его Трапезном храме Иоанна Богослова уже прошли праздничные мероприятия, в частности, священники окропили людей и то, что они принесли с собой, освященной водой.

Воду, освященную на Маковея, в народе считают чрезвычайно полезной. Обратим внимание, что сегодня начинается Успенский пост, который установлен перед великими праздниками — Преображения Господня (называют еще Яблочный Спас) и Успения Божией Матери, он продлится до 28 августа.

Напомним, 2 июля в Одессе отметили День Военно-Морских Сил ВСУ, апогеем праздника стали показательные выступления спецподразделений ВМС с участием морской авиации. Фото с мероприятия можно посмотреть здесь.

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Первый Спас, Медовый Спас, Маковея, Киев, Михайловский Златоверхий монастырь
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