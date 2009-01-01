Мед, цветы и мак. Как в Киеве отметили Маковея, опубликованы фото

У Михайловского Златоверхого монастыря священники окропили людей и то, что они принесли с собой, освященной водой.

В Медовый Спас в Киеве люди пришли в храм УНИАН

В понедельник, 14 августа, православные и греко-католики отмечают праздник Вынесения честных древ Креста Господня, в народе его называют(Медовый Спас, Маковея), в этот день в храмах освящают воду, мед, цветы и мак в знак благодарности Богу за новый урожай.

У киевского Михайловского Златоверхого монастыря и в его Трапезном храме Иоанна Богослова уже прошли праздничные мероприятия, в частности, священники окропили людей и то, что они принесли с собой, освященной водой.

Воду, освященную на Маковея, в народе считают чрезвычайно полезной. Обратим внимание, что сегодня начинается Успенский пост, который установлен перед великими праздниками — Преображения Господня (называют еще Яблочный Спас) и Успения Божией Матери, он продлится до 28 августа.

Напомним, 2 июля в Одессе отметили День Военно-Морских Сил ВСУ, апогеем праздника стали показательные выступления спецподразделений ВМС с участием морской авиации. Фото с мероприятия можно посмотреть здесь.