Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича и дал официальный статус бойцам добробатов

Свое решение депутаты встретили аплодисментами и криками "Слава Украине — Героям слава!".

Киевсовет переименовал проспект Ватутина Фейсбук В.Васильчука

В четверг, 1 июня, Киевсовет принял решение о переименовании проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.

За соответствующее решение на заседании 1 июне проголосовало 69 депутатов, сообщает "УП Киев".

Такое решение депутаты встретили аплодисментами и криками "Слава Украине — Героям слава!".

На заседании присутствовал сын Шухевича — нардеп Юрий Шухевич. Он поблагодарил депутатов за принятие такого решения, но отметил, что "родимых пятен большевизма" еще много в Киеве.

Кроме того, Киевсовет проголосовал в целом за решение о предоставлении официального статуса бойцам добровольческих батальонов, которые защищали территориальную целостность и суверенитет Украины на Донбассе, сообщает "Интерфакс-Украина".

За данное решение на заседании в четверг проголосовали 87 депутатов из 120.

Рассмотрение этого вопроса в Киевсовете спровоцировало стычки. Депутаты приняли решение по предоставлению прав добровольцам за основу. Депутат Юрий Сиротюк настаивал, чтобы решение был принято сразу в целом, а если есть правки, чтобы они рассматривались сразу. Однако Киевсовет не поддержал это предложение, а мэр Киева Виталий Кличко предложил доработать решение и принять его в целом на следующем заседании горсовета. После этого в зал заседаний прорвались несколько человек в камуфляжной одежде, и в заседании был объявлен перерыв.

Решение предусматривает предоставление военнослужащим добровольческих батальонов социальных прав и гарантий от городских властей. Также будет создана комиссия по предоставлению статуса участника АТО при Киевсовете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевсовете решили переименовать станцию метро "Петровка".

Видео: Комітет протидії незаконним забудовам.

Фото: Фейсбук В.Васильчука и Нацкорпуса.