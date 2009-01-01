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Мгновенная смерть. В Киеве мотоциклист попал под колеса самосвала

Сегодня, 08:34

Авария случилась на отрезке Большой Окружной дороги.

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Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на отрезке Большой Окружной дороги пилот мотоцикла упал и попал под колеса самосвала, пострадавший погиб мгновенно.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария произошла возле остановки "Шляхопровід".

"Предварительно, легковой автомобиль Daewoo Lanos серебристого цвета подрезал мотоциклист. В следствии этого, пилот упал и попал под колеса проезжающего самосвала", — отмечается в сообщении.

Напомним, утром 30 октября в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области (находится под столицей) столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус, пострадали пять человек.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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