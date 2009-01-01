Минюст изначально не проводил общественные слушания по переносу Лукьяновского СИЗО в Коцюбинское

Жители Коцюбинского против СИЗО, потому что есть опасность для детей. Рядом находится и школа, и детский сад.

СИЗО, иллюстрация УНИАН

Жители Коцюбинского на общественных слушаниях выступили против переноса Лукьяновского СИЗО в поселок.

Об этом сообщает "Громадське Радіо".

По словам юриста и правозащитника Арины Бойко, на слушаниях представитель Министерства юстиции заявил о том, что у них уже есть не только градостроительные условия, но и проект на строительство СИЗО.

"Именно за этот проект Министерство юстиции ориентировочно в 2012 году заплатило полтора миллиона гривен. Мы спросили, проводились ли обсуждения с жителями и общественные слушания по поводу этих документов. Представитель Министерства юстиции четко отметил, что общественные слушания, которые обязательны по закону, не проводились по этому вопросу", — прокомментировала юрист.

"Министерство юстиции считает, что СИЗО в Коцюбинском будет размещено за пределами населенного пункта. Однако на самом деле оно предлагает разместить СИЗО в центре Коцюбинского у поселкового совета, среди домов. Можно сказать, что СИЗО будет размещено во дворе недавно построенных многоэтажных зданий. Некоторые жители успели прописаться, а другие только оформить право собственности. Несмотря на это, наша глава поселка Ольга Матюшина приняла единоличное решение о том, что принять участие в общественных слушаниях могут только те, кто прописаны в Коцюбинском. Также людям было неудобно то, что все происходило в рабочий день в 4 часа вечера", — отметила Бойко.

Жители Коцюбинского против СИЗО, потому что есть опасность для детей. Рядом находится и школа, и детский сад.

"Беглецы просто могут взять детей в заложники. Рядом находятся лес и железнодорожные пути", — рассказала Елена Толочина, представитель жителей Коцюбинского.

Участие в общественных слушаниях приняли представители Министерства юстиции, Ирпенского городского совета, Коцюбинского поселкового совета и многочисленные жители. Также ранее было собрано более 3 тысяч подписей жителей против переноса СИЗО в Коцюбинское.