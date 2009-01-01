На Крещатике у парня нашли гранату, опубликованы фото с места происшествия

Инцидент случился сегодня днем, отметили в полиции.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

В понедельник, 20 февраля, в центре Киева — на Крещатике — правоохранители на фильтрационном пункте нашли у молодого человека

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 11:30.

"Правоохранители заметили подозрительного молодого человека. Во время поверхностного осмотра пытался убежать", — отметили в пресс-службе.

Его задержали и обнаружили в кармане гранату РГД-5 с запалом, потом опасный предмет накрыли ящиком, а территорию вокруг огородили до завершения проверки. Выяснилось, что опасный предмет переносил местный житель 1998 года рождения.

Найденная граната kyiv.npu.gov.ua

Произошедшее должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Братьев Зеровых, 1/3 (бывшая Краснопартизанская) между этажами девятиэтажного жилого дома неизвестные злоумышленники бросили гранату в мусоропровод.

Фото: kyiv.npu.gov.ua