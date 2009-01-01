Напал на копов с ножом. В Киеве поймали "домушника", опубликованы фото

Инцидент случился в Шевченковском районе столицы.

Полицейский и задержанный злоумышленник kyiv.npu.gov.ua

В Шевченковском районе Киева сотрудники полиции охраны, который пытался обокрасть частный дом, стоявший под сигнализацией.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

По ее данным, "домушник" проник в помещение, разбив окно, после приезда правоохранителей ему некуда было бежать, и он бросился через него на копов с ножом.

"Чтобы обезвредить подозреваемого, работник полиции сделал два предупредительных выстрела вверх из табельного оружия. Подозреваемого задержали и доставили в Шевченковское управление полиции", — отметили в ведомстве.

Позже сведения о случившемся были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. З45 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали мужчину, который за час в Днепровском районе столицы совершил три разбойных нападения. Узнать больше о преступлениях можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua