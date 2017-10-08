Подробности трагедии на марафоне в Киеве. Стало известно имя умершего участника забега

Погибшим оказался гражданин 1963 года рождения, уроженец Тернопольской области.

Виктор Малюта agroprodservice.com.ua

Эту информацию подтвердила компания "Агропродсервис", в которую структурно входит "Тернопольский мясокомбинат".

"Сегодня преждевременно ушел из жизни директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта. Жизнерадостный и всегда улыбающийся, профессионал своего дела. Любил жизнь и заботился о своем здоровье. Но сегодня, во время соревнований по бегу в Киеве, сердце неожиданно остановилось... Выражаем соболезнование жене, детям, брату, родным и близким, всем, кто знал нашего Виктора Станиславовича", — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника отдела коммуникации полиции в Киеве Яны Неруш, умершим оказался гражданин 1963 года рождения, уроженец Тернопольской области, сообщает 112.ua.

"Сегодня на улице Лаврской Печерского района столицы во время марафона умер мужчина. Уже известно, что это гражданин 1963 года рождения, уроженец Тернопольской области, который принимал участие в марафоне. Ему внезапно стало плохо, он упал. Свидетели вызвали на место медиков и полицию. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. Окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. На этот момент это событие зарегистрировано с правовой квалификацией "внезапная смерть", — отметила Неруш.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходных в Киеве перекроют 47 улиц из-за марафона.

Фото: agroprodservice.com.ua.