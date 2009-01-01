Погиб отец двух детей. СМИ рассказали подробности убийства байкера в Киеве

Злоумышленник якобы стрелял из желтого Seat Leon, номер — 5783 МЕ.

Мотоцикл погибшего facebook.com/Оксана Блищик

В Киевеживота, врачи скорой помощи не смогли спасти ему жизнь.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

По данным журналиста Влада Антонова, которые он разместил на своей странице в Facebook, в столице убит отец двух детей.

"Из автомобиля Seat прозвучали выстрелы в сторону мотоциклиста. Поиск — желтый Seat Leon — 5783 МЕ", — говорится в статье.

Напомним, в Киеве байкер был убит вечером 24 мая. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Посмотреть фотографии возможного злоумышленника можно здесь.

Фото: facebook.com/Оксана Блищик