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Погиб отец двух детей. СМИ рассказали подробности убийства байкера в Киеве

Сегодня, 10:03

Злоумышленник якобы стрелял из желтого Seat Leon, номер — 5783 МЕ.

Киев, убийство, мотоциклист, байкер
Мотоцикл погибшего facebook.com/Оксана Блищик
В Киеве на Харьковском шоссе мотоциклист получил огнестрельное ранение живота, врачи скорой помощи не смогли спасти ему жизнь.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

По данным журналиста Влада Антонова, которые он разместил на своей странице в Facebook, в столице убит отец двух детей.

"Из автомобиля Seat прозвучали выстрелы в сторону мотоциклиста. Поиск — желтый Seat Leon — 5783 МЕ", — говорится в статье.

Напомним, в Киеве байкер был убит вечером 24 мая. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Посмотреть фотографии возможного злоумышленника можно здесь.

Фото: facebook.com/Оксана Блищик

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Киев, убийство, мотоциклист, байкер
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