Поножовщина на Борщаговке. В Киеве в результате ночного конфликта пострадали трое

О людях с телесными повреждениями правоохранителям рассказали врачи.
О людях с телесными повреждениями правоохранителям рассказали врачи, сообщает ГУ НП в Киеве.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и выяснила детали ЧП.
Правоохранители выяснили, что около полуночи группа молодых людей, среди которых был и несовершеннолетний, вышла из торгового заведения. К ним подошли неизвестные, с которыми возник конфликт. Предварительно установлено, что во время выяснения отношений мужчина из компании, которая была на улице, ударил ножом трех парней.
Пострадавших госпитализировали в больничное учреждение, где оказали медицинскую помощь. У двух из них тяжкие телесные повреждения, у одного — легкие.
Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум фактам нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК) и по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК). Продолжается досудебное расследование в рамках трех уголовных производств.
За двое суток оперативники установили личность нападавшего. Им оказался местный житель, 1995 года рождения. Ему уже сообщено о подозрении. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пенсионер зарезал своего сына.
Фото: kyiv.npu.gov.ua.