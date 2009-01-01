Поножовщина на Борщаговке. В Киеве в результате ночного конфликта пострадали трое

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1 / 3 В Киеве в результате ночного конфликта пострадали трое (kyiv.npu.gov.ua)

О людях с телесными повреждениями правоохранителям рассказали врачи.

В Киеве в результате ночного конфликта пострадали трое kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Борщаговке возле одного из супермаркетов во время конфликта получили ранения ножом три молодых человека.

О людях с телесными повреждениями правоохранителям рассказали врачи, сообщает ГУ НП в Киеве.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и выяснила детали ЧП.

Правоохранители выяснили, что около полуночи группа молодых людей, среди которых был и несовершеннолетний, вышла из торгового заведения. К ним подошли неизвестные, с которыми возник конфликт. Предварительно установлено, что во время выяснения отношений мужчина из компании, которая была на улице, ударил ножом трех парней.

Пострадавших госпитализировали в больничное учреждение, где оказали медицинскую помощь. У двух из них тяжкие телесные повреждения, у одного — легкие.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум фактам нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК) и по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК). Продолжается досудебное расследование в рамках трех уголовных производств.

За двое суток оперативники установили личность нападавшего. Им оказался местный житель, 1995 года рождения. Ему уже сообщено о подозрении. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пенсионер зарезал своего сына.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.