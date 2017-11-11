Пырнули отверткой. В Киеве драка в игровом заведении закончилась убийством

Пострадавший попытался уйти от нападающего и забежал в магазин.

В Киеве драка закончилась убийством kiev.informator.ua

В субботу, 11 ноября, в Киеве в районе станции метро "Нивки" в результате удара отверткой в живот скончался 33-летний мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что потасовка между мужчинами завязалась в игровом заведении. В результате один из мужчин получил удар отверткой в живот. Пострадавший попытался уйти от нападающего и забежал в магазин "Фуршет". Недалеко от входа он упал на пол. Оттуда его забрали медики.

По данным издания, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Медики были бессильны. Удар был глубоким в нижнюю левую часть живота. Погибшему было около 33 лет.

Первыми на место прибыла полиция охраны. Но нападавший уже успел скрыться с места преступления. Полиция и СОГ разыскивают злоумышленника по горячим следам. Также изымаются записи камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице умер подросток.

Фото: informator.ua.

Видео: Kyiv Operativ.