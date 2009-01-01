Решал земельный вопрос. На взятке в 250 тысяч попался глава сельсовета Киевщины

Глава сельсовета действовал совместно с частным землеустроителем.

На взятке попался глава сельсовета Киевщины kyiv.gp.gov.ua

На крупной взятке задержан главу одного из сел Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Отмечается, что глава сельсовета, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал от гражданина 250 тысяч гривен за изготовление технической документации и принятие решения сессией сельского совета об изменении целевого назначения земельных участков площадью почти 2,8 га,

Злоумышленники задержаны во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7,5 тысяч долларов.

Напомним, ранее в Киеве на взятке попался арбитражный управляющий с подельниками.

Фото: kyiv.gp.go.