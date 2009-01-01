Решал земельный вопрос. На взятке в 250 тысяч попался глава сельсовета Киевщины

Глава сельсовета действовал совместно с частным землеустроителем.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Отмечается, что глава сельсовета, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал от гражданина 250 тысяч гривен за изготовление технической документации и принятие решения сессией сельского совета об изменении целевого назначения земельных участков площадью почти 2,8 га,
Злоумышленники задержаны во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7,5 тысяч долларов.
Напомним, ранее в Киеве на взятке попался арбитражный управляющий с подельниками.
Фото: kyiv.gp.go.