Вымогали 14 миллионов. В Киеве на взятке попался арбитражный управляющий с подельниками

Генпрокуратура задержала при получении 800 тысяч гривен взятки арбитражного управляющего — ликвидатора одного из обществ и других соучастников преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом процессуального руководства и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 08.08.2017 задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины арбитражный управляющий, назначенный хозяйственным судом Киевской области ликвидатором одного из ООО, директор этого общества, а также пособник — физическое лицо", — говорится в сообщении.

Указанные лица были задержаны за вымогательство взятки в сумме 14 млн 600 тыс. грн и получения ими первой части неправомерной выгоды в сумме 800 тыс. грн от представителя субъекта хозяйствования за допуск к участию в аукционных торгах и реализацию в дальнейшем объекта недвижимости.

"В настоящее время решаются вопросы об объявлении подозрения задержанным по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, установления других возможных соучастников уголовного преступления и их задержание, а также о сборе и фиксации доказательств", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее на Киевщине прокурор попался на взятке в 130 тысяч.

Фото: ГПУ.