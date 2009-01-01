Трагедия в Киеве. Ребенок, которого мать выбросила из окна, умер в реанимации

Кошка якобы осталась жива, ее состояние стабильно тяжелое.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве ребенок, которого мать выбросила из окна, умер в реанимации городской клинической больницы №7.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что умершего звали Ваня, ему было три года.

"Единственным выжившим в трагедии осталась кошка. Стабильно тяжелая", — отметили журналисты.

Напомним, 12 февраля в Киеве на ул. Срибнокильская, 12 женщина выбросила из окна восьмого этажа дома своего ребенка, кота и выпрыгнула сама. СМИ писали, что она и животное погибли на месте происшествия.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua