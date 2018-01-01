У Кличко назвали отключение горячей воды киевлянам шантажом "Нафтогаза"

Город не будет брать на себя долги частной компании,отметил советник мэра.
"Киевляне и администрация города требуют от НАК" Нафтогаз" заключить временный договор с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку газа, чтобы обеспечить жителей столицы горячей водой и, в перспективе, провести своевременную подготовку к отопительному сезону", - заявил Белоцерковец.
Народный депутат считает действия "Нафтогаза" шантажом и уверяет, что город не будет брать на себя долги частной организации.
"В условиях уникальной ситуации, когда община Киева возвращает себе в управление энергоактивы столицы и меняет поставщика "Киевэнерго" на КП "Киевтеплоэнерго", НАК "Нафтогаз" шантажирует горадминистрацию и киевлян, требуя взять на себя долги частной компании. Это недопустимо!", - отметил советник киевского городского головы.
По его словам, вопрос наследственности и структуры долга может решать исключительно суд.
"Особенно нелепо ситуация имеет выглядит на фоне того, что столица остается без горячей воды, а НАК "Нафтогаз" выписывает себе премии в 40 млн долларов, вместо оперативной стабилизации энергетического вопроса", - возмутился Дмитрий Белоцерковец.
Напомним, что наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату 45 млн долларов в виде бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде над российским "Газпромом".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram