У Кличко назвали отключение горячей воды киевлянам шантажом "Нафтогаза"

Город не будет брать на себя долги частной компании,отметил советник мэра.

Киевская администрация требует от НАК "Нафтогаз Украины" подписать временный договор на поставку газа. Об этом стало известно из поста советника мэра Киева и народного депутата Дмитрия Белоцерковцем в социальной сети Facebook по результатам брифинге в Верховной Раде.

"Киевляне и администрация города требуют от НАК" Нафтогаз" заключить временный договор с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку газа, чтобы обеспечить жителей столицы горячей водой и, в перспективе, провести своевременную подготовку к отопительному сезону", - заявил Белоцерковец.

Народный депутат считает действия "Нафтогаза" шантажом и уверяет, что город не будет брать на себя долги частной организации.

"В условиях уникальной ситуации, когда община Киева возвращает себе в управление энергоактивы столицы и меняет поставщика "Киевэнерго" на КП "Киевтеплоэнерго", НАК "Нафтогаз" шантажирует горадминистрацию и киевлян, требуя взять на себя долги частной компании. Это недопустимо!", - отметил советник киевского городского головы.

По его словам, вопрос наследственности и структуры долга может решать исключительно суд.

"Особенно нелепо ситуация имеет выглядит на фоне того, что столица остается без горячей воды, а НАК "Нафтогаз" выписывает себе премии в 40 млн долларов, вместо оперативной стабилизации энергетического вопроса", - возмутился Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату 45 млн долларов в виде бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде над российским "Газпромом".

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