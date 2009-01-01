У Кличко подтвердили повышение тарифов на проезд в метро и наземном транспорте

Цены повысят на 1 гривну с 15 июля.

Киевская городская государственная администрация намерена поднять цены на проезд в муниципальном транспорте на 1 гривну: в метро до 5 грн, в наземном транспорте до 4 грн с 15 июля в связи с ростом цен на электроэнергию и увеличением минимальной зарплаты.

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, пишет УНИАН.

"Сегодня мы начинаем процедуру общественного обсуждения поднятия тарифов в коммунальном транспорте. Речь идёт о поднятии тарифов в метрополитене до 5 грн, а в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере до 4 грн. Поднятие тарифов даст возможность покрыть затраты на электроэнергию, которая поднялась в 5 раз, и зарплату сотрудникам", — сказал он.