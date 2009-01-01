Утренний туман, без осадков. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

В четверг днем температура воздуха может прогреться до 18 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, завтра днем температура воздуха может составить +16 +18 градусов.
"В Киеве… также без осадков, утренний туман, вероятны облака", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.