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Утренний туман, без осадков. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

Сегодня, 18:29

В четверг днем температура воздуха может прогреться до 18 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Киев, осень
Осень в Киеве, иллюстрация facebook.com/kievtypical
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в четверг — 19 октября — в Киеве без осадков, утром ожидается туман.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, завтра днем температура воздуха может составить +16 +18 градусов.

"В Киеве… также без осадков, утренний туман, вероятны облака", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.

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Киев, погода, Диденко
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