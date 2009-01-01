В центре Киева из автомобиля украли миллион, который водитель вез в обменник

Неизвестные, угрожая водителю огнестрельным оружием, разбили стекло в автомобиле и отобрали более миллиона гривен.

Мужчина разбил стекло предметом, похожим на пистолет. kyiv.npu.gov.ua

В Печерском районе Киева неизвестные лица напали на водителя автомобиля, который перевозил миллион гривен с целью обмена по "выгодному курсу".

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, к правоохранителям обратился 46-летний мужчина, работающий водителем. Он рассказал, что на автомобиле Volkswagen направлялся к обменнику, расположенному на улице Киквидзе.

Именно туда ему приказал ехать хозяин, который якобы накануне договорился поменять там гривны на доллары США.

Прибыв по адресу, мужчина в помещении пункта обмена узнал об отсутствии необходимой денежной суммы в иностранной валюте.

"Возвращаясь назад, был вынужден остановиться из-за пробок. И именно тогда он почувствовал глухой удар: неизвестный мужчина разбил стекло предметом, похожим на пистолет, и велел ему не двигаться. А в это время другой соучастник с заднего сиденья иномарки забрал пакет с деньгами и сумку водителя с документами и мобильным телефоном", — говорится в сообщении.

После этого нападавшие на автомобиле Mercedes поехали в неизвестном направлении.

Указанное событие следователи Печерского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15-ти лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

По словам начальника Печерского управления полиции Андрея Дуброва, этот случай ярко свидетельствует о том, что неосмотрительность и доверчивость может обернуться для вас значительными убытками.

"Сейчас существует множество объявлений в частности в сети Интернет, где предлагают по выгодному курсу различные валютные операции. И люди в нелегальных точках соглашаются купить "с рук" доллары и евро, совсем не задумываясь о последствиях. Поэтому еще раз подчеркиваем: все операции с денежными средствами следует осуществлять только в банковских учреждениях или в пунктах обмена валют с проверенной репутацией", — рассказал он.

Напомним, 15 ноября, в центре Киева вооруженные грабители отобрали у директора одного из столичных ООО сумку с 7,31 млн грн.