В ГСЧС объяснили, почему в киевском метро произошло задымление

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Пассажиры в столичном метро, иллюстрация tsn.ua

В понедельник вечером, 11 сентября, вмежду станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко" (синяя ветка)из-за попадания масла на перемычку контактного рельса.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 19:30 движение поездов не было восстановлено, проводится проветривание тоннелей метрополитена. На месте происшествия были задействованы 64 человека личного состава и 12 единиц техники ГСЧС", — отметили в госслужбе.

Позже коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" написало в Facebook, что четыре станции на синей ветке, которые закрывали из-за задымления, возобновили работу.

Ранее сообщалось, что в метро Киева из-за задымления закрывали четыре станции, поезда курсировали от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Майдана Независимости" до "Теремков". Из-за остановки движения составов собралось много людей, была давка.