В КГГА рассказали о главных задачах нового КП "Киевтеплонерго"

В столице начало работу коммунальное предприятие.

Город обеспечит рабочие места специалистам ЧАО "Киевэнерго", которые обеспечивают предоставление тепла и горячей воды в Киеве, осуществляют противоаварийное обслуживания и тому подобное. В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" будут сохранены необходимые социальные гарантии для людей. Об этом во время встречи с рабочим коллективом ПАО "Киевэнерго" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА

Он напомнил, что в прошлом году Киевсовет принял решение о завершении сделки с ОАО "Киевэнерго" по управлению объектами теплоэнергетического комплекса. Параллельно в столице начало работу коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое в текущем отопительном сезоне осуществляло услугу транспортировки тепла в Дарницком и Днепровском районах Киева.

"Наша главная задача сейчас - обеспечить бесперебойность услуг в столице, а также создание ресурса для подготовки к новому отопительному сезону. Мы должны выполнить локальные ремонты на тепловых сетях, является наиболее аварийными, и которые могут вызвать масштабные аварии. Поэтому сейчас мы формируем штат "Киевтеплоэнерго". Работники "Киевэнерго" переходить поэтапно в новое предприятие и продолжать выполнять свои профессиональные обязанности ", - сказал Пантелеев.

Он также пояснил, что город частично закупит новую технику для нужд "Киевтеплоэнерго", а также рассчитывает на согласие "Киевэнерго" о продаже техники и оборудования, необходимого для производственных нужд города.