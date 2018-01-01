В КГГА рассказали о главных задачах нового КП "Киевтеплонерго"

В столице начало работу коммунальное предприятие.
Он напомнил, что в прошлом году Киевсовет принял решение о завершении сделки с ОАО "Киевэнерго" по управлению объектами теплоэнергетического комплекса. Параллельно в столице начало работу коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое в текущем отопительном сезоне осуществляло услугу транспортировки тепла в Дарницком и Днепровском районах Киева.
"Наша главная задача сейчас - обеспечить бесперебойность услуг в столице, а также создание ресурса для подготовки к новому отопительному сезону. Мы должны выполнить локальные ремонты на тепловых сетях, является наиболее аварийными, и которые могут вызвать масштабные аварии. Поэтому сейчас мы формируем штат "Киевтеплоэнерго". Работники "Киевэнерго" переходить поэтапно в новое предприятие и продолжать выполнять свои профессиональные обязанности ", - сказал Пантелеев.
Он также пояснил, что город частично закупит новую технику для нужд "Киевтеплоэнерго", а также рассчитывает на согласие "Киевэнерго" о продаже техники и оборудования, необходимого для производственных нужд города.