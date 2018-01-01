В Киеве девушку, раздававшую газеты "Вести", облили краской: фото

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

В Киеве облили краской газеты "Вести" УНИАН

В пятницу утром, 16 февраля, в Киеве на станции метро "Дворец Спорта" неизвестный злоумышленник облил краской девушку, которая раздавала газеты.

В краске оказались "Вести", свидетельствуют фото, опубликованные на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"… на станции метро "Дворец Спорта" неизвестный облил краской газеты и девушку, что их раздавала, после чего скрылся", — отмечается в сообщении.

Напомним, 8 февраля в Киеве правоохранители заблокировали редакцию газеты "Вести", офис которой находится в бизнес-центре "Гулливер", журналистов не пускали на их рабочие места. Узнать больше об инциденте можно здесь.