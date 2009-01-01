В Киеве мужчина попал под колеса трамвая, умер от травм

Инцидент случился в Оболонском районе столицы.

Трамвай в столице, иллюстрация espreso.tv

В ночь на понедельник, 9 октября, в Оболонском районе Киева мужчина попал под колеса трамвая и

Об этом говорится на сайте полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что человека нашли мертвым на ул. Иорданская на развороте трамваев, правоохранителям об инциденте стало известно в 04:55.

Потом женщина-водитель сообщила копам, что ночью выехала, проехала один круг, а затем увидела человека на путях.

На маршруте находилось только одно транспортное средство. Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что потерпевший погиб, попав под трамвай. При погибшем не было ни документов, ни других вещей, которые помогли бы установить его личность.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 20 сентября в Дарницком районе Киеве мать с ребенком попали под колеса трамвая, ребенок умер на месте происшествия, женщину с тяжелыми травмами забрала скорая помощь, но позже она скончалась.