В Киеве мужчина попал под колеса трамвая, умер от травм

Инцидент случился в Оболонском районе столицы.
Об этом говорится на сайте полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что человека нашли мертвым на ул. Иорданская на развороте трамваев, правоохранителям об инциденте стало известно в 04:55.
Потом женщина-водитель сообщила копам, что ночью выехала, проехала один круг, а затем увидела человека на путях.
На маршруте находилось только одно транспортное средство. Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что потерпевший погиб, попав под трамвай. При погибшем не было ни документов, ни других вещей, которые помогли бы установить его личность.
Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, вечером 20 сентября в Дарницком районе Киеве мать с ребенком попали под колеса трамвая, ребенок умер на месте происшествия, женщину с тяжелыми травмами забрала скорая помощь, но позже она скончалась.