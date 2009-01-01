В Киеве на Оболони столкнулись грузовики, образовалась большая пробка

Авария случилась на путепроводе над проспектом Степана Бандеры.
Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
По его данным, инцидент случился на ул. Богатырской на путепроводе над проспектом Степана Бандеры.
"Полностью перекрыто движение! После столкновения между собой двух грузовиков… один из них перевернулась на бок. Ждут полицию", — отмечается в сообщении.
Напомним, вечером 13 сентября в Оболонском районе Киева — на проспекте Героев Сталинграда — разбился автомобиль BMW и погиб молодой парень. Узнать больше о случившемся можно здесь.