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В Киеве на Оболони столкнулись грузовики, образовалась большая пробка

Сегодня, 20:23

Авария случилась на путепроводе над проспектом Степана Бандеры.

Киев,ДТП,грузовики,столкновение,авария
Место происшествия facebook.com/KyivOperativ
В четверг, 14 сентября, в Оболонском районе Киева столкнулись два грузовых автомобиля, один перевернулся, образовалась большая пробка.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, инцидент случился на ул. Богатырской на путепроводе над проспектом Степана Бандеры.

"Полностью перекрыто движение! После столкновения между собой двух грузовиков… один из них перевернулась на бок. Ждут полицию", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 13 сентября в Оболонском районе Киева — на проспекте Героев Сталинграда — разбился автомобиль BMW и погиб молодой парень. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Теги:  
Киев, ДТП, грузовики, столкновение, авария
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