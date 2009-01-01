В Киеве неизвестный с ножом напал на девушку — ранил в живот

Инцидент произошел вчера вечером в Голосеевском районе столицы.

Человек с ножом, иллюстрация lifecity.com.ua

В четверг вечером, 7 сентября, в Голосеевском районе Киева неизвестныйна 22-летнюю девушку и ранил в живот.

Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на данные медиков.

В то же время издание уточнило, что преступление совершено на ул. Маричанская, 3.

"… пострадавшая получили колото-резанную рану живота. Прибывшие врачи "скорой" на месте оказали ей первую помощь, после чего доставили в отделение хирургии клинической больницы №4", — отмечается в статье.

Напомним, в ночь на 8 сентября в Киеве произошла драка с поножовщиной между экс-бойцом АТО и сторонником террористических ДНР и ЛНР. Узнать больше о случившемся можно здесь.