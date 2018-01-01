В Киеве обстреляли ритуальное бюро из гранатомета

Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертизу.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, сегодня в 4:15 утра в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения, который рассказал, что на улице Волжской он услышал звук, похожий на взрыв. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи.
Правоохранители оцепили территорию и обезвредили боеприпас, который не взорвался и застрял в стене ритуального бюро.
В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертизу.
Напомним, в воскресенье, 3 июня, в Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме, в результате которого пострадали двое человек - ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализировали в реанимацию.
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