В Киеве открыли обновленный велотрек с лазерным и 3d шоу, опубликованы фото и видео

Велотрек восстановили, сделали современным спортивным объектом.

В Киеве открыли обновленный велотрек с лазерным и 3d шоу с видеоинсталляцией об истории города и велотрека.

Как сообщает пресс-служба Виталия Кличко, церемония открытия стартовала из шоу уличных культур в исполнении сборных команд Киева по брейк-дансу и BMX rider. После этого зрители увидели лазерное бим-шоу и 3d видеоинсталляцию об истории Киева, велосипеда и велотрека.

"Сегодня особый день для всех нас — второй день рождения нашего велотрека, — отметил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на церемонии открытия.

"Мы его восстановили, сделали современным спортивным объектом. По оценкам экспертов, полотно велотрека — одно из лучших в Европе", — добавил он.

Кроме велотрека, столичные власти обустроили и прилегающую территорию: построили паркинг, кафе и восстановили сквер, который объединили в единое пространство с территорией велотрека.

Ранее сообщалось, что в центре Киева запустили свето-музыкальный фонтан, который не работал три года.