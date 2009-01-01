В Киеве разработают городскую программу национально-патриотического воспитания

Разработка программы по национально-патриотического воспитанию детей и молодежи была определена как первоочередная задача.

В Киеве разработают программу национально-патриотического воспитания детей и молодежи.

Как сообщает пресс-служба КГГА, такое решение было принято на первом заседании столичного Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания.

Непосредственно в состав Координационного совета вошел 31 человек: представители Департамента образования и науки, молодежи и спорта, Департамента культуры, Департамента общественных коммуникаций, общественных организаций, внешкольных образовательных учреждений и ряда молодежных центров, военные, союза ветеранов АТО, Ассоциации руководителей школ г. Киева, депутаты Киевсовета.

Как отметил председатель совета Алексей Резников, все желающие и неравнодушные могут присоединиться к работе Координационного совета: приходить на заседания, предоставлять предложения и рекомендации, всячески помогать в работе ее членам во внедрении мероприятий по национально-патриотическому воспитанию и в разработке соответствующей городской программы.

Во время заседания также отчитались о реализованных мероприятиях по национально-патриотическому воспитанию молодежи в 2016 и 2017 годах. Так, в 2016 году было реализовано 23 мероприятия, к которым было привлечено более 30 тысяч человек, в 2017 году – 60 мероприятий с привлечением около 67 тысяч человек.