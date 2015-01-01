В Киеве возле метро взорвался микроавтобус, фото с места происшествия

Инцидент случился сегодня утром в Шевченковском районе столицы.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Издание уточнило, что инцидент случился возле станции метро "Лукьяновская", жертв и пострадавших нет.
"Предварительная причина происшествия — неисправность системы ГБО", — отметили журналисты.
Ранее в Киеве на ул. Вадима Гетьмана водитель на "Славуте" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб, погибла пассажирка авто. Узнать больше об аварии можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua