В Киеве мужчина в магазине напал на продавца: фото и видео с места происшествия

Злоумышленника задержали в Новоград-Волынском, отметили в полиции.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в одном из магазинов мужчина с ножом напал на продавщицу и забрал два свитера, позже его

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что из столицы злоумышленник сбежал в Новоград-Волынский Житомирской области и там был обезврежен.

"Продавщица рассказала, что мужчина пригрозил кухонным ножом и забрал с прилавка два спортивных свитера", — отметили в пресс-службе.

По ее словам, неизвестный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на голове у него была маскарадная шляпа, украшенная белым дождиком.

Шляпа, в которой был злоумышленник kyiv.npu.gov.ua

Потом правоохранители выяснили, что тот скрывается на Житомирщине. Нападавшим оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который неоднократно отбывал наказание за имущественные преступления.

"Признался в содеянном, сказал, что планировал забрать деньги из кассы и мобильный телефон продавца, но испугался того, что женщина нажала тревожную кнопку и стала звать на помощь", — отметили в отделе коммуникации.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Киеве силовики задержали мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Сил Украины, собирал деньги на "материальную поддержку участников антитеррористической операции".

Фото: kyiv.npu.gov.ua, видео: поліція Києва