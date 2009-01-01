В киевском зоопарке умерла медведица

Животное было самым старшим среди бурых медведей, которые содержатся в учреждении.
Об этом говорится на странице учреждения в Facebook.
По его данным, животное было самым старшим среди бурых медведей, которые содержатся в зоопарке.
"… ветеринары провели успешную операцию тигру со львовского зоопарка "Лимпопо". Пациент быстро выздоравливает", — отметили в учреждении.
Напомним, в конце мая 2016 года в зоопарке Киева умерла самая старая в мире бегемотиха из тех, которые жили в неволе — 58-летняя Бреста. Узнать больше об инциденте можно здесь.