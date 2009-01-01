В киевском зоопарке умерла медведица

Животное было самым старшим среди бурых медведей, которые содержатся в учреждении.

Киевский зоопарк, иллюстрация УНИАН

на 28-м году жизни умерла бурая медведица по кличке Бона.

Об этом говорится на странице учреждения в Facebook.

По его данным, животное было самым старшим среди бурых медведей, которые содержатся в зоопарке.

"… ветеринары провели успешную операцию тигру со львовского зоопарка "Лимпопо". Пациент быстро выздоравливает", — отметили в учреждении.

Напомним, в конце мая 2016 года в зоопарке Киева умерла самая старая в мире бегемотиха из тех, которые жили в неволе — 58-летняя Бреста. Узнать больше об инциденте можно здесь.