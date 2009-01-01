Облава в ночном клубе Киева. Задержаны 17 человек с наркотиками, 32 призывников отправили в военкомат

Сотрудники военнкомата обнаружили 32 человека, которые уклоняются от призыва. Их доставили в пункт сбора призывников Киева.

В одном из ночных клубов в Шевченковском районе Киева правоохранители задержали 17 человек, у которых были наркотические вещества. На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет. 11 малолеток были переданы родителям.

Как сообщает пресс-центр ГУ НП в г. Киеве, "предварительно установлено, что ночное заведение начало свою работу в июле этого года. С момента его открытия в районную полицию начали поступать жалобы от жителей окрестных домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются в основном несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также, что в учреждении могут продавать наркотики. Во время проверки таких обращений правоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотических средств в посетителей заведения. Со слов задержанных, обнаружены и изъяты наркотики они приобретали у незнакомцев на территории клуба".

По результатам проверки собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования вчера работники Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве и Киевской местной прокуратуры №10 с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения ГУНП в г. Киеве и Шевченковского районного в г. Киеве военного комиссариата, в помещении ночного развлекательного заведения провели санкционированный обыск.

"На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей г. Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства. Задержанные после освидетельствования доставлены в Шевченковское УП ГУНП в г. Киеве для проведения процессуальных действий.

Кроме этого, у 20-летней бармена заведения было обнаружены и изъяты расфасованные прозрачные пазовые пакеты с веществом, похожим на наркотическое. У другого задержанного 30-летнего мужчины полиция изъяла вещества, внешне похожие на наркотики, галлюциногенные грибы, электронные весы, 40 тысяч гривень, 8 банковских карточек и автомобиль "BMW"", — отмечают правоохранители.

Также, среди посетителей заведения правоохранители нашли 11 малолетних лиц, которых передали родителям.

"На родителей или лиц, которые их заменяют, правоохранители составили административные протоколы за злостное невыполнение родительских обязанностей по ст. 184 КУпАП. Кроме того, сотрудники военного комиссариата обнаружили 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили в пункт сбора призывников г. Киева", — говорится в сообщении.

В ходе обыска также дополнительно зафиксировано, что ночное развлекательное заведение функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии. В помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы. По этим фактам проводится дополнительная проверка.

Напомним, в Одессе СБУ и спецподразделением КОРД задержали возможных исполнителей покушения на убийство первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского, проведя 31 обыск в помещениях и гаражах подозреваемых.