Стрельба и ранение. В Одессе неизвестный совершил покушение на заместителя главы облсовета

В среду, 4 октября, в центре Одессы злоумышленник стрелял в заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Об этом рассказал представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сообщает УНИАН.

Отмечается, что неизвестный несколько раз выстрелил в потерпевшего возле ресторана "Бабель Фиш", расположенном на улице Греческой.

По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.

В пресс-службе управления патрульной полиции Одессы подтвердили факт стрельбы.

"На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе.

Радковский — известный бизнесмен (в частности, совладелец холдинга "Берег–групп"), бывший депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина", является первым заместителем председателя Одесского областного совета.

Напомним, 28 сентября был убит депутат городского совета Михаил Бинусов.

Фото: "Думская".