В Одессе задержали исполнителей покушения на заместителя главы облсовета

Сотрудники полиции совместно с СБУ и спецподразделением КОРД задержали возможных исполнителей покушения на убийство первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Дмитрий Головин в Facebook.

По его словам, задержанными являются двое мужчин 1990 и 1994 года рождения.

"В настоящее время полицией и СБУ с привлечением КОРД проведен 31 обыск в помещениях и гаражах подозреваемых. Обнаружено вероятное орудие преступления — автомобиль KIA и карабин кал. 5,6 мм. Также 2 карабина калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 614 патронов различного калибра, 7 пистолетов травматического действия, 2 револьвера и 3 охотничьих ружья", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у преступников была форма с шевронами полиции и маски.

Кроме этого, правоохранители изъяли 14 мобильных телефонов, рации, номерные автомобильные знаки, в том числе болгарские.

Напомним, данный инцидент произошел 4 октября в центре Одессы. В пострадавшего попали четыре раза, он получил телесные повреждения и был госпитализирован.