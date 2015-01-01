Жуткое ДТП в Киеве. Авто разорвало надвое, водитель погиб мгновенно

С водителя сорвало одежду и обувь. Он скончался мгновенно.

Сегодня, 9 января, в Киеве на улице Комарова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авто разорвало надвое.

Об этом сообщает руководитель проекта dtp.kiev.ua, активист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Водитель Ваз боком вылетел в отбойник. Авто разорвало надвое. С водителя сорвало одежду и обувь. Уже через несколько минут на месте две скорых, спасатели ГСЧС, три патруля полиции. Водитель скончался мгновенно. Тело извлекали с помощью специнструментов", — написал Антонов.

Он также отметил, что на авто была "лысая" резина.

Напомним, 8 января в Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору, в результате погибли 2 человека.

фото; Видео: dtp.kiev.ua