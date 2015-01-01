Жуткое ДТП в Киеве. Авто разорвало надвое, водитель погиб мгновенно

С водителя сорвало одежду и обувь. Он скончался мгновенно.
Об этом сообщает руководитель проекта dtp.kiev.ua, активист Влад Антонов на своей странице в Facebook.
"Водитель Ваз боком вылетел в отбойник. Авто разорвало надвое. С водителя сорвало одежду и обувь. Уже через несколько минут на месте две скорых, спасатели ГСЧС, три патруля полиции. Водитель скончался мгновенно. Тело извлекали с помощью специнструментов", — написал Антонов.
Он также отметил, что на авто была "лысая" резина.
Напомним, 8 января в Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору, в результате погибли 2 человека.
фото; Видео: dtp.kiev.ua