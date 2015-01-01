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Жуткое ДТП в Киеве. Авто разорвало надвое, водитель погиб мгновенно

Сегодня, 12:47
Киев, дтп-1 < >
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1 / 9 (facebook.com/dtp.kiev.ua)

С водителя сорвало одежду и обувь. Он скончался мгновенно.

Киев, дтп-6
facebook.com/dtp.kiev.ua
Сегодня, 9 января, в Киеве на улице Комарова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авто разорвало надвое.

Об этом сообщает руководитель проекта dtp.kiev.ua, активист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Водитель Ваз боком вылетел в отбойник. Авто разорвало надвое. С водителя сорвало одежду и обувь. Уже через несколько минут на месте две скорых, спасатели ГСЧС, три патруля полиции. Водитель скончался мгновенно. Тело извлекали с помощью специнструментов", — написал Антонов.

Он также отметил, что на авто была "лысая" резина.

Напомним, 8 января в Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору, в результате погибли 2 человека. 

фото; Видео: dtp.kiev.ua

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Киев, авария, Комарова, ДТП, водитель, гибель, ГСЧС
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