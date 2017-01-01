Маск рассказал о проблемах после запуска ракеты Falcon Heavy

В Атлантическом океане была повреждена плавучая платформа, отметил изобретатель.

Разгонный блок Falcon Heavy упал в океан Reuters

Основатель американских компаний PayPal, SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск заявил, что центральный ускоритель ракеты-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

На разгонном блоке сработал только один из трех двигателей, необходимых для посадки, и он упал в океан на скорости около 483 км в час всего в ста метрах от платформы, рассказал управленец на конференции по итогам запуска, пишет The Verge.

По его словам, после падения была повреждена плавучая платформа, в частности, у нее вышли из строя два двигателя. В ходе прямой трансляции пуска с центральным разгонным блоком пропала связь. Два других ускорителя ракеты, которые уже использовались ранее, успешно и одновременно приземлились на наземные площадки.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на ее борту находился электромобиль Tesla.