Поездки по тоннелям под городами. Маск презентовал скоростной электробус: видео

Основатель SpaceX собирается построить тысячи миниатюрных станций.
"Думаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами, перевозя десятки людей", — написал Маск в комментариях в Twitter.
По его словам, приоритетом для еще одной его компании — The Boring Company — станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.
Также Маск спрогнозировал, что в будущем под многими городами появятся тысячи небольших станций, разбросанные по городу, которые позволят людям быстро добираться до нужных им мест.
"Эта система лучше впишется в городское пространство, чем метро, ведь каждая станция будет размером с одно парковочное место", — добавил Маск.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что беспилотные грузовики Tesla Semi привезли к месту назначения первый груз.