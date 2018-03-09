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Поездки по тоннелям под городами. Маск презентовал скоростной электробус: видео

Сегодня, 03:20

Основатель SpaceX собирается построить тысячи миниатюрных станций.

Маск
Илон Маск показал электробус Reuters
Видео с проектом электробуса для тоннелей под городами показал основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск.

"Думаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами, перевозя десятки людей", — написал Маск в комментариях в Twitter.

По его словам, приоритетом для еще одной его компании — The Boring Company — станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.

Также Маск спрогнозировал, что в будущем под многими городами появятся тысячи небольших станций, разбросанные по городу, которые позволят людям быстро добираться до нужных им мест.

"Эта система лучше впишется в городское пространство, чем метро, ведь каждая станция будет размером с одно парковочное место", — добавил Маск.


Напомним, ранее сообщалось, что беспилотные грузовики Tesla Semi привезли к месту назначения первый груз.
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Илон Маск, электробус, Tesla
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