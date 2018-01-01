Популярный завтрак признан опасным для здоровья

Ежедневно съедаемые 50 г жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%.

Популярная яичница с беконом или колбасой на завтрак идет организму во вред. 1zoom.ru

Популярная яичница с беконом или колбасой на завтрак, как выяснилось, идет организму во вред, а не на пользу.

Такой завтрак увеличивает шансы получить проблемы с поджелудочной железой, а также может стать причиной ожирения. Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на исследование ученых из Швеции.

Ученые утверждают, что съедаемые ежедневно 50 г жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. А 100 г такого блюда (два традиционных кусочки бекона к яичнице весят как раз примерно столько) увеличивают такой риск уже на 40%.

В качестве альтернативы ученые предложили завтракать вареными яйцами или куриной грудкой.

Напомним, диетолог объяснила, каким должен быть мужской завтрак. С утра лучше не есть жирную, острую и соленую пищу.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

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