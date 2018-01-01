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Работают лучше "Виагры: ученые назвали фрукты, улучшающие потенцию

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Соки из этих продуктов является отличной профилактикой заболеваний половых органов, а также предстательной железы.

авокадо_сок_напиток
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Американские ученые выяснили, какие фрукты повышают потенцию мужчин.

Исследование показало, что наиболее положительно сказывается на потенции мужчин употребление:

  • авокадо,
  • бананов,
  • фиников.

Причем из всех продуктов полезнее всего авокадо, так как оно богато витамином А, калием и жирными кислотами. Этот фрукт особенно важно включить в свой рацион вегетарианцам (или людям, придерживающимся поста), так как он способен даже заменить организму красное мясо и восполнить дефицит веществ.

А из банана можно приготовить мощный афродизиак, смешав бананы с грецкими орехами и карри.

Мужчины, употребляющие эти продукты, не имеют проблем с потенцией даже в пожилом возрасте.

В то же время ученые выяснили, чем бананы и авокадо вредят здоровью.

Ранее ученые рассказали, какие соки помогут мужчинам решить проблемы с сексом. Кроме того, эти соки при регулярном употреблении способны оказать серьезную помощь в лечении простатита.
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