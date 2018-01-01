Работают лучше "Виагры: ученые назвали фрукты, улучшающие потенцию

Соки из этих продуктов является отличной профилактикой заболеваний половых органов, а также предстательной железы.

Американские ученые выяснили, какие фрукты повышают потенцию мужчин.

Исследование показало, что наиболее положительно сказывается на потенции мужчин употребление:

авокадо,

бананов,

фиников.

Причем из всех продуктов полезнее всего авокадо, так как оно богато витамином А, калием и жирными кислотами. Этот фрукт особенно важно включить в свой рацион вегетарианцам (или людям, придерживающимся поста), так как он способен даже заменить организму красное мясо и восполнить дефицит веществ.

А из банана можно приготовить мощный афродизиак, смешав бананы с грецкими орехами и карри.

Мужчины, употребляющие эти продукты, не имеют проблем с потенцией даже в пожилом возрасте.

В то же время ученые выяснили, чем бананы и авокадо вредят здоровью.

Ранее ученые рассказали, какие соки помогут мужчинам решить проблемы с сексом. Кроме того, эти соки при регулярном употреблении способны оказать серьезную помощь в лечении простатита.